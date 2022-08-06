تعليم مطروح: أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية دور ثانِ في مستوى الطالب المتوسط

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن أسئلة امتحان مادة اللغة العربية، دور ثاني للشهادة الإعدادية، جاءت واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

جاء ذلك خلال متابعة وكيل وزارة تعليم مطروح، انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، وجولته التفقدية بلجنة مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات وسط مدينة مرسى مطروح، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف.

واطمأن من رؤساء اللجان البالغ عددهم 24 لجنة، على وصول صناديق الأسئلة إلى مقار لجان الامتحان في توقيتاتها المحدده سلفا وفق خطة التحرك الداخلية والخارجية والتي أعدتها المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد أنه تابع منذ فجر اليوم عملية خروج مظاريف الأسئلة من مراكز التوزيع الرئيسي إلى مقار لجان الامتحان بالإدارات التعليمية كذلك مسار العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات الرئيسية من خلال التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للاطمئنان على توافر الأجواء الامتحانية المناسبة، وإجراءات أمنية مشددة وتدابير احترازية ووقائية محكمة.

واطمأن وكيل وزارة تعليم مطروح، من خلال غرفة العمليات الرئيسية على أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة، ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.