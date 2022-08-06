فلسطينيتان دمر الاحتلال بنايتهما: قاعدين في بيوتنا وقصفونا بدون تحذير ولا إنذار

روت سيدتان فلسطينيتان، تفاصيل قصف البناية السكنية التي كانوا يقطنوها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت سيدة مسنة في مقابلة تلفزيونية: "إحنا ولا فتح ولا حماس والجهاد ودمروا بيوتنا.. إحنا قاعدين في بيوتنا وقصفونا بدون تحذير ولا إنذار".

وأضافت: "أروح فين أنا وبناتي.. عندي 7 أولاد وبيوتنا اتدمرت.. لكن إحنا إن شاء الله منصورين".

وذكرت سيدة أخرى: "كنا قاعدين في أمان، سمعنا صراخ ولقينا الناس بتجري في الشارع.. البناية فيها 7 شقق وعدد اللي فيها أكتر من 80 شخصا".

وتابعت: "طلعنا نجري على الشوارع.. والأطفال بيصرخوا.. عاوزين نعيش في سلام زي غيرنا".

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مروعا على منزل لعائلة شملخ في منطقة الشيخ عجلين جنوب غزة.

وبث ناشطون، لقطات تُظهر لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي للمنزل، حيث تبين أنه تم إطلاق أكثر من صاروخ على البناية السكنية، وهو ما أسفر عن مساواتها بالأرض.

#فيديو.. لحظة قصف منزل عائلة شملخ بالشيخ عجلين في غزة . pic.twitter.com/U0as1aGqkz — بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) August 6, 2022

ومثّل شكل هذا التصعيد الإسرائيلي في العدوان، انتقالا من تكتيك قصف شقة سكنية كما جرى في نهار أمس الجمعة، إلى تدمير بنايات سكنية بالكامل.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي دائما يزعم أنه يوجه رسائل تحذير للفلسطينيين قبل تنفيذه عدوانا على بناية سكنية، إلا أن هذه المزاعم دائما يدحضها الفلسطينيون الذين يؤكدون أن القصف يأتيهم بغتة.