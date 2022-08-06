 الصحة الفلسطينية: 15 شهيدا و125 مصابا حصيلة العدوان على غزة - بوابة الشروق
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الصحة الفلسطينية: 15 شهيدا و125 مصابا حصيلة العدوان على غزة

سارة أحمد
نشر في: السبت 6 أغسطس 2022 - 3:54 م | آخر تحديث: السبت 6 أغسطس 2022 - 3:54 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينين في غزة إلى 15 شخصا حتى الآن، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، فضلا عن 125 جريحا.

وذكرت الوزارة أيضا أن هناك نقصا بنسبة 40% في المعدات والأدوية الأساسية ونقصا بنسبة 60% في معدات المعامل، وفقا لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

واضافت الوزارة: "بسبب إغلاق محطة الكهرباء، بدأ العد التنازلي فيما يتعلق بتوفير الخدمات الطبية في المستشفيات مع توقف شبه كامل خلال 72 ساعة".

وبدأ التوتر الحالي، الاثنين الماضي، عقب اعتقال إسرائيل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، عن مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة، كإغلاق المعابر التي تربطها مع القطاع، خشية من رد حركة الجهاد على اعتقال السعدي. كما فرضت قيودا على تحركات المستوطنين الإسرائيليين في محيط غزة.


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