إغلاق منتجع سانيا الصيني مع ارتفاع إصابات كورونا

أغلقت الصين مدينة سانيا الشاطئية، في ضوء ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا هناك إلى أكثر من 200 حالة أمس الجمعة، بعد أن سجلت 11 حالة فقط قبل يومين.



وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، أعلنت الإدارة المحلية في بيان أن سانيا ستدخل "إدارة هادئة للمدينة بأكملها" اعتبارا من اليوم. و"الإدارة الهادئة" مصطلح شائع الاستخدام من قبل السلطات الصينية عند الإشارة إلى عمليات الإغلاق.



وبحسب البيان، من المقرر تقييد الانتقال بالنسبة لجميع السكان باستثناء أولئك الذين يقدمون الخدمات العامة الأساسية أو الأشخاص المطلوبين في أعمال الطوارئ المتعلقة بكورونا وغيرها من أعمال الطوارئ. كما من المقرر تعليق جميع وسائل النقل العام حتى إشعار آخر.



وذكر تلفزيون الصين المركزي أنه تم تعليق مبيعات تذاكر السكك الحديدية من سانيا.



وأبلغ المسؤولون عن 129 إصابة أخرى حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي اليوم السبت.



وقال نائب رئيس البلدية في سانيا، هي شيجانج، في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي مساء أمس الجمعة إن حوالي 80 ألف سائح تقطعت بهم السبل في سانيا، التي تعتبر إحدى الوجهات الصيفية الأكثر شعبية في الصين.



وتم إلغاء ما يقرب من 80% من الرحلات الجوية المنطلقة من المدينة بحلول الساعة 1 ظهرا اليوم السبت بالتوقيت المحلى، بحسب موقع اليكترونى متخصص فى معلومات الطيران المدني.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طبقت السلطات إغلاقا جزئيا في المدينة عبر إغلاق الأماكن العامة ومنع السكان في المناطق شديدة الخطورة من مغادرة منازلهم.