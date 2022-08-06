تختلف الصورة على شواطئ مدينة شيامن الصينية المحاذية لمضيق تايوان، عن الصورة المضطربة المنذرة بحرب صينية تايوانية وشيكة في الأخبار؛ إذ يلهو الصغار حول بيوت الرمل بينما يتنزه آخرون مع كلابهم ويلتقط السائحون صور السيلفي مبتهجين بالبحر، ويتحدث أهل المنطقة عن الحرب وكأنها أمر روتيني لن يتخطى التهديدات المتبادلة التي سمعوا بها كثيرا.

ويقول هوانج، أحد الشباب المتنزهين على شاطئ الجانب الصيني في حديثه لـ "فرانس برس"، إنه لا يعبأ بوقوع حرب لأنه لا يتوقع ذلك بعد أن سمع باحتماليتها كثيرا دون وقوع شيء.

وبينما يتناول الطعام مع ابنه الصغير على الشاطئ يقول شاج (رجل ثلاثيني)، إنه لا يظن ولا يتمنى أن تقع حرب؛ إذ سيكون لها ضحايا بين أهله وعواقب على القاطنين بالمدينة الساحلية على مضيق مشحون بالصراع.

وجزيرة كينمان التايوانية التي يقطنها 100 ألف شخص تقع على بعد 6 كيلومترات فقط من مدينة شيانمان الصينية، ومن اللافت أن الصين لم تسع للسيطرة على الجزيرة الصغيرة والتي ضمتها لتايوان، وبخلاف آراء الشباب المناهضة لوقوع حرب، يقول رجل متقاعد من بين المصيفين في شيانمان، إنه يفضل السلام والاحترام المتبادل بين الشعبين ولكن في حالة المضايقة من الطرف الآخر فإنه مستعد للقتال.

وأما "هو" الرجل الأربعيني فيقول إن تايوان جزء من الصين، وعلى غرار هونج كونج فإن مصيرها العودة للوطن الأم لها والذي يعني به الصين.

يذكر أن زيارة متحدثة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أثارت حفيظة الصين وحدت بها لعمل مناورة ضخمة قبالة السواحل التايوانية في ما ينذر بحرب وشيكة بين البلدين.