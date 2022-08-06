الرابعة علمي رياضة: أتمنى الالتحاق بهندسة الحاسبات والمعلومات ولم أذهب للدروس الخصوصية

سيطرت حالة من الفرحة على منزل الطالبة ندى محمود عبد المولى عبد الحميد، وذلك إعلان اسمها ضمن أوائل الثانوية العامة لهذا العام الجاري، حيث حصلت على المركز الرابع مكرر، بمجموع 404 درجات، بمدرسة فضل الحديثة الثانوية بنات التابعة لإدارة الهرم التعليمية.



وقالت الطالبة ندى محمود عبد المولى، إنها كانت تستذكر دروسها عن طريق وضع «تارجت» بشكل يومي، بدون تحديد عدد ساعات يومية مثل أغلب الطلاب في صفها، موضحة أن هدفها الالتحاق بكلية الهندسة قسم حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة.



وأضافت عبد المولى، لـ«الشروق»، أنها لم تحصل على أي درس خصوصي طوال فترة الدراسة، وأنها كانت تراجع دروسها عن طريق «السناتر» مع باقي زملائها في الصف، مشيرًة إلى أن أسرتها قامت بتهيئة المناخ والجو المناسب لها طول فترة الدراسة.



ولفت إلى أنها كانت تهتم بدروسها بنفسها بدون أي توجيهات من المحيطين بها، لأنها كانت تضع هدف أمامها واستطاعت الوصول له في نهاية العام الدراسي.