جيش الاحتلال الإسرائيلي: تحضيرات لعملية جوية على غزة قد تستغرق أسبوعا

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إعلانه عن تحضيرات لعملية جوية على غزة قد تستغرق أسبوعا.



وقال جيش الاحتلال، إنه لا مفاوضات حاليا مع حركة الجهاد الإسلامي بشأن وقف لإطلاق النار.



من ناحية أخرى، أفاد لمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بأن 650 وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي منذ بدء العدوان على القطاع.



وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت اليوم السبت، مواصلة ما أسمتها "العملية العسكرية"، في إشارة إلى العدوان على القطاع.



وقالت وكالات أنباء، إن وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس أجرى تقييما للوضع صباح اليوم السبت بمشاركة رئيس الأركان، ومدير عام وزارة الأمن، ورئيس شعبة الاستخبارات أمان، ورئيس شعبة العمليات، ومنسق عمليات الحكومة، ورئيس الشعبة الأمنية - السياسية في وزارة الأمن.



وتزعم قوات الاحتلال أن "العملية التي تشنها على قطاع غزة تستهدف مواقع وقيادات من حركة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي"، إلا أن لقطات عديدة أظهرت أن العدوان يستهدف مدنيين على صعيد واسع.