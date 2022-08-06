جيش الاحتلال: التحقق من تسلل فلسطينيين داخل مستوطنة إليعازر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يجري التحقق مما أسماه "تسلل" فلسطينيين داخل مستوطنة إليعازر.



ونقلت وسائل إعلام عن جيش الاحتلال، إنه طالب السكان بالتزام المنازل



إسرائيليا أيضا، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء لابيد دعا زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لمناقشة المستجدات الأمنية غدا الأحد.



وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت اليوم السبت، مواصلة ما أسمتها "العملية العسكرية"، في إشارة إلى العدوان على القطاع.



وقالت وكالات أنباء، إن وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس أجرى تقييما للوضع صباح اليوم السبت بمشاركة رئيس الأركان، ومدير عام وزارة الأمن، ورئيس شعبة الاستخبارات أمان، ورئيس شعبة العمليات، ومنسق عمليات الحكومة، ورئيس الشعبة الأمنية - السياسية في وزارة الأمن.



وتزعم قوات الاحتلال أن العملية التي تشنها على قطاع غزة تستهدف مواقع وقيادات من حركة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إلا أن لقطات عديدة أظهرت أن العدوان يستهدف مدنيين على صعيد واسع.