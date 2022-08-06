البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على غزة تحدٍّ صارخ للقانون الدولي

أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يوم الجمعة، واستهداف المدنيين العزل، والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال.



وحمل البرلمان العربي، سلطات الاحتلال تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، وقصفها بالطائرات أهدافا مدنية بقطاع غزة، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وتجاوز لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.



ودعا البرلمان العربى المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان السافر على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى الأطفال والنساء، وتوفير الحماية المدنية لهم.