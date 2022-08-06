وزير التعليم: رد الفعل العام على نتيجة الثانوية العامة ممتاز



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن رد الفعل العام على نتيجة الثانوية العامة «ممتاز»، من جهة استيعاب الطلاب وأولياء الأمور للتغيير، مشيرًا إلى أن «الصبر على التجربة الجديدة أتى بنتيجة».



وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن نتيجة طلبة الثانوية العامة هذا العام، أحسن من العام الماضي بنسبة جيدة، لافتًا إلى أن الوزارة تتقدم بصورة أكبر في الأعوام المقبلة، بإذن الله.



وذكر أن ما يحدث في الثانوية ليست محاولة للتطوير الكامل، متابعًا: «محاولة التطوير الكامل نجريها مع طلاب المرحلة الابتدائية، الكبار ظلموا لأنهم تخرجوا من الإعدادية بفكر وأسلوب معين، وما تغير في الثانوية العامة أسلوب التقييم والمذاكرة بطريقة جديدة».



وأوضح وزير التعليم، أن الهدف من طريقة التقييم الجديدة فهم مخرج التعلم، معقبًا: «الطريقة القديمة أدت إلى حصول الطلاب على درجات خادعة، الامتحان مش معمول عشان نجيب 100% الهدف الوحيد تحديد مستوى الطلاب لفرزهم، ومعرفة ترتيبهم بالنسبة لبعضهم البعض».



وأشار إلى أن التنسيق يستجيب لنتيجة الطلاب كل عام، ولا يكون بمعدل ثابت في كل السنوات، موضحًا أن تنسيق كلية الحقوق العام الماضي تجاوز الـ50%، فضلًا عن أن الحاصلين على ما يزيد عن 70% في علمي علوم ورياضة مجتهد جدًا.