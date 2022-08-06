عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة: أضرار تطال 670 وحدة سكنية

خلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة أضرارا على أكثر من 670 وحدة سكنية، بينها أكثر من 45 وحدة، أصبحت غير قابلة للسكن.



جاء ذلك حسبما نقلت وسائل إعلام عن مسؤول فلسطيني، أكد أن جرائم الاحتلال تفاقم من الأوضاع الإنسانية في غزة في ظل استمرار الحصار للعام الـ15 على التوالي.



وذكر المسؤول نفسه، أن محطة الكهرباء تفاقمت عن بشكل كامل، ما ينذر بمخاطر صحية شديدة، موضحا أن الطواقم الحكومية تؤدي واجبها وفقا للإمكانيات المتاحة.



في إطار متصل، أعلن الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، بدء العد التنازلي لوقف الخدمات الصحية في كل المستشفيات خلال 72 ساعة مع توقف محطة الكهرباء، ضمن تداعيات العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر بشدة على أقسام الطوارئ وبنوك الدم وأنظمة الأكسجين والمغاسل وغيرها من الأقسام الحيوية.



وأكد القدرة أن الطواقم الصحية تعمل وفقا للإمكانيات المتاحة والمحدودة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على القطاع، وسط 40% نقص في الأدوية و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم.



وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت اليوم السبت، مواصلة ما أسمتها "العملية العسكرية"، في إشارة إلى العدوان على القطاع.



وقالت وكالات أنباء، إن وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس أجرى تقييما للوضع صباح اليوم السبت بمشاركة رئيس الأركان، ومدير عام وزارة الأمن، ورئيس شعبة الاستخبارات أمان، ورئيس شعبة العمليات، ومنسق عمليات الحكومة، ورئيس الشعبة الأمنية - السياسية في وزارة الأمن.



وتزعم قوات الاحتلال أن العملية التي تشنها على قطاع غزة تستهدف مواقع وقيادات من حركة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إلا أن لقطات عديدة أظهرت أن العدوان يستهدف مدنيين على صعيد واسع.