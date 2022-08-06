إيران: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لهجماتها الأخيرة على الفلسطينيين

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم السبت، إن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لهجماتها الأخيرة على الفلسطينيين في غزة.



وأوضح سلامي خلال لقاءه بالأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة التواجد حاليا في إيران: "الإسرائيليون سيدفعون ثمنا باهظا آخر لجريمتهم الأخيرة" في إشارة إلى الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.



وبدأ التوتر الحالي، الاثنين الماضي، عقب اعتقال إسرائيل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، عن مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة، كإغلاق المعابر التي تربطها مع القطاع، خشية من رد حركة الجهاد على اعتقال السعدي. كما فرضت قيودا على تحركات المستوطنين الإسرائيليين في محيط غزة.