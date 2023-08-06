وضع شعار النبالة الوطني على نصب ماذرلاند في كييف بدلا من رمز الاتحاد السوفيتي

بعد مرور أكثر من 17 شهرا على بداية الحرب الروسية - الأوكرانية، جرى وضع شعار النبالة الوطني على نصب "ماذرلاند" "الوطن الأم" التذكاري العملاق في كييف، بدلا من رمز الاتحاد السوفيتي.

وفي صباح اليوم الأحد، وضع شعار الرمح الأوكراني ثلاثي الرؤوس، على الدرع الذي يبلغ حجمه 13 مترا في 8 أمتار، والذي تحمله امرأة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في يدها.

وقبل أيام قليلة، قام العمال بفك المطرقة والمنجل اللذين كانا يزينان الدرع منذ أن كشف الزعيم السوفيتي الراحل ليونيد بريجنيف، النقاب عن النصب التذكاري في عام 1981، قبل 10 أعوام من حل الاتحاد السوفيتي.

ويجب الانتهاء من العمل بحلول 24 من أغسطس، عندما تحتفل أوكرانيا بمرور 32 عاما على الاستقلال.

وفي عام 2015، أي بعد مرور عام على ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم، اعتمدت أوكرانيا قانونا لإزالة الآثار الشيوعية السوفيتية وإعادة تسمية الأماكن العامة التي تحمل أسماء لشيوعيين سوفييت، وهو الأمر الذي اكتسب زخما منذ أن هاجمت روسيا جارتها مرة أخرى في فبراير 2022.