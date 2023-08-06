الشركة الصينية المنفذة للقطار الخفيف بمصر: استخدام اليوان بالمعاملات المالية في المراحل المقبلة للمشروع

قال مدير شركة «أفيك» الصينية المنفذة لمشروع القطار الخفيف LRT في مصر، تشيان رونج، حول إذا كان هناك إمكانية للتعامل مع مصر بالجنيه واليوان بعيدا عن الدولار، إنه سيتم استخدام اليوان لإجراء المعاملات المالية مع مصر في المراحل المقبلة للمشروع، مؤكدا أن المشروع لم يواجه أي صعوبات مالية حتى الآن.

وأوضح، خلال لقاءه مع وفد من الصحفيين المصريين ومسئولين من الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن أول مشروع نفذته الشركة في أفريقيا كان داخل مصر، وهو ما يعد خير دليل على العلاقات الجيدة بين البلدين الصديقين.

وأكد أن مشروع القطار الخفيف "LRT" الذي يتم تنفيذه حاليا في مصر تبلغ تكلفته مليار و200 مليون دولار، معبرا عن سعادته بالعمل مع الجانب المصري لتحسين حياة المواطنين المصريين ونقل تكنولوجيا النقل البري الحديثة إلى مصر، والإسهام في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الجانبين المصري والصيني يعملان بجد واجتهاد كبيرين من أجل الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن هناك مفاوضات مع الجانب المصري لإتمام تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار من العاصمة الإدارية الجديدة إلى مدينة العاشر من رمضان ستنتهي على الأرجح قبل نهاية العام الحالي، بعد اكتمال المرحلتين الأولى والثانية بنجاح.

وقال: "لقد انتهينا تقريبا من المشاورات مع الحكومة المصرية لتنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الخفيف، والتي تصل بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، ومع ذلك لم يتم توقيع العقود بعد".

وأشاد بالتعاون الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية في هذا المشروع الضخم، لافتا إلى أن الحكومة أولت اهتماما وحماسا كبيرين بالمشروع، مستدلا بزيارة الوزراء لمواقع العمل بصفة أسبوعية تقريبا.

وأكد أنه لن تكون هناك أي مشكلات يمكن أن تعيق استمرار المشروع الضخم، أو تنفيذ مشروعات أخرى في مصر، خاصة بعد لمس مسئولي الشركة اهتماما وتعاونا أيضا من جانب المواطنين المصريين الذين يتابعون العمل في مشروع القطار، لعلمهم بحجم الفائدة التي ستعود عليهم وعلى حياتهم اليومية من مثل هذه المشروعات مع دولة صديقة لمصر مثل الصين.

وحول التعاون المستقبلي مع مصر، أكد حرصه على تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع القطار الخفيف في مصر والعديد من المشاريع الهامة في مجال البنية التحتية للمواطنين المصريين، لافتا إلى أن مصر والشرق الأوسط منطقة هامة لاستثمارات الشركة الصينية.