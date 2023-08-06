It is Showtime يقدم تغطية خاصة من مهرجان جرش الأردني

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يعرض برنامج "It's Showtime"، بدءا من الثلاثاء المقبل على قناة CBC، تغطية خاصة لفعاليات الدورة ٣٧ لمهرجان جرش بالأردن، والتي اختارت مصر كضيف شرف لهذه الدورة، في تقليد يُطبق للمرة الأولى بتاريخ المهرجان.

تستعرض حلقات "It's Showtime" ردود فعل الجمهور الأردني حول الفن المصري، وينقل رسالة حب من الأردن لمصر.

تستمر التغطية بعرض جوانب من كواليس أهم الحفلات الغنائية للمهرجان، ولقاءات مع أبرز النجوم العرب المشاركين بالدورة، وعلى رأسهم مروة ناجي وغالية بن علي وعمر عبد اللات ونداء شرارة وبتول بني، وأفراد فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

كما يعرض البرنامج أحاديث خاصة مع المكرمين في دورة هذا العام وأبرزهم الإعلامية منى الشاذلي والمنتج محسن جابر والفنان سامح الصريطي، بعد اختيار المهرجان تكريمهم لمشوارهم الممتد من العطاء في مجالات الموسيقى والتمثيل والإعلام.

ويعرض البرنامج تقارير خاصة تسرد تاريخ مدينة جرش التراثية، ومحطات مهمة في تاريخ مهرجانها الشهير، بالإشارة لموقعه المميز بين مهرجانات عربية أخرى.