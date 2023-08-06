محافظ الإسكندرية يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق المرحلة الثانوية للتعليم الفني

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من تنسيق المرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2023 / 2024 بنوعياته "زراعي، وصناعي، وتجاري وفندقي"، مزدوج نظام الثلاث سنوات، بناءً على الأماكن الشاغرة بالمدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وفرص التدريب بالتعليم المزدوج.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فسوف يكون التقدم للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع المعد.