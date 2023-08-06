نشر مروحيات في تايوان لتقديم مساعدات لمناطق ضربها إعصار خانون

سلمت مروحيات من هيئة الخدمات الوطنية المحمولة جوا، اليوم الأحد، إمدادات وأخلت عشرات الأشخاص، الذين تقطعت بهم السبل في بلدة "ريناي" الجبلية في منطقة "نانتو"، في أعقاب أمطار غزيرة وانهيارات أرضية، ناجمة عن إعصار "خانون".

وقالت حكومة مقاطعة "نانتو" إن طائرتي هليكوبتر، تابعتين للهيئة غادرتا في وقت مبكر صباح اليوم الأحد، لتوصيل ألفي كيلوجرام من المياه المعبأة والأطعمة المعلبة والنودلز سريعة التحضير ومواد أساسية أخرى، إلى سبع قرى، في البلدة، حيث لم يتم بعد استعادة إمدادات المياه وروابط النقل، حسب وكالة الأنباء التايوانية المركزية "سي.إن.إيه" اليوم.

وقالت تساي باي-هوي، نائبة البرلمان أن مروحية أخرى تابعة للهيئة أجلت 43 سائحا وعاملا، تقطعت بهم السبل في منطقة "غابات أواندا" الوطنية للاستجمام، منذ أن بدأ الإعصار يضرب تايوان الأسبوع الماضي.

وعثر فريق بحث وإنقاذ نظمته إدارتا الإطفاء في منطقتي "نانتو" و"تايتشونج" أيضا اليوم الأحد على جثة مزارع، من قرية "جينجينج" في نانتو، والذي كان مفقودا، منذ الرابع من أغسطس.

وكانت أمطار غزيرة قد اجتاحت، في أعقاب هبوب إعصار "خانون" مناطق جبلية في تايوان أمس السبت، مما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، أغلقت الطرق وأدت إلى تقطع السبل بمئات الأشخاص، فيما هرعت السلطات إلى استعادة خطوط النقل.

ونقلت صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الأحد عن المديرية العامة للطرق السريعة قولها إن الأمطار في مقاطعة "نانتو" أدت إلى حدوث العديد من الانهيارات الطينية والانهيارات الأرضية، على طول الطريع السريع الإقليمي، رقم 14.

وذكر مسئولون أنه إلى جانب قرى "تشونج تشنج" و"هوجو" و"نانفينج"، التي لا يزال من الممكن الوصول إليها، فإن أماكن أخرى على الطرق المتضررة، صارت مثل الجزر، وتتعرض لخطر نفاد الإمدادات، بما في ذلك المياه العذبة.

وكانت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" قد ذكرت أمس السبت أنه مازالت أكثر من ألف أسرة بمختلف أنحاء تايوان، بدون كهرباء، بسبب إعصار "خانون"، حتى صباح أمس الأول الجمعة، على الرغم من جهود شركة تايوان للطاقة "تايبور" لاستعادة التيار الكهربائي.