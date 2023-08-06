سياسي ألماني بارز يعرب عن انفتاحه لتوريد مستقبلي لصواريخ توروس لأوكرانيا

أعرب سياسي بارز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا عن انفتاحه بشكل أساسي لتوريد مستقبلي لصواريخ جوالة من طراز " توروس" إلى أوكرانيا، في ظل مطالبة الأخيرة بذلك.

وقال نيلس شميد المتحدث باسم شؤون السياسة الخارجية بالحزب لصحيفة "تاجس شبيجل" في عددها الصادر غدا الاثنين: "لا أستبعد أننا سنورد أنظمة أخرى إضافية مثل توروس في إطار تحالف مع الأمريكيين".

وتابع شميد: "يجب التأكد بشكل مسبق أنه يمكن للأوكرانيين أنفسهم تولي برمجة الهدف وألا يقوم جنود الجيش الألماني بفعل ذلك – قد يقربنا ذلك بشكل خطير من حدوث مشاركة مباشرة في الحرب"، ولكنه أشار إلى أنه لا يرى حاجة لاتخاذ قرار بهذا الشأن حاليا، وقال: "أشارك تقييم وزير الدفاع الألماني".

يشار إلى أن أوكرانيا تطلب من برلين توريد هذه الصواريخ كي يتسنى لها مهاجمة مواقع القوات الروسية بعيدا عن الجبهة الأمامية. ولكن الحكومة الاتحادية لديها تحفظات تجاه ذلك، لأنه من الممكن أن تصل الضربات إلى الأراضي الروسية أيضا.

وأعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يوم الخميس الماضي أنه مازال لا يعتزم توريد صواريخ جوالة من طراز " توروس" إلى أوكرانيا في الوقت الراهن، وقال خلال زيارة لواء تابع للجيش الألماني في مدينة باد رايشنهال بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا: "لازلنا نرى أن ذلك ليس على رأس أولويتنا حاليا".

وحسب بيانات الحكومة الألمانية المعلنة في شهر يونيو العام الجاري، وصل إجمالي المساعدات العسكريةوالمالية لأوكرانيا إلى 8ر16 مليار يورو منذ الغزو الروسي في فبراير عام 2022.