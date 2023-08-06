 الأردن يستورد من العراق أكثر من 334 ألف برميل نفط الشهر الماضي - بوابة الشروق
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الأردن يستورد من العراق أكثر من 334 ألف برميل نفط الشهر الماضي

د ب أ
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 10:14 ص | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 10:14 ص

استورد الأردن 334 ألفا و844 برميلا من النفط العراقي في شهر يوليو الماضي، وفق بيانات شركة تسويق النفط "سومو".

ووفق ما أوردته قناة "المملكة" على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، بلغ معدل استيراد الأردن من النفط العراقي الشهر الماضي 11 ألف برميل نفط يوميا، حيث أظهرت البيانات أن المعدل الأولي الموزون لسعر البيع المخصص للأردن بلغ نحو 64.05 دولار للبرميل الواحد.

وخلال شهري مايو ويونيو الماضيين، بلغت الكميات المفرغة من النفط الخام العراقي من موقع مستودع كركوك الحديث / العراق في خزانات شركة مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء 556 ألفا و62 برميلا، وفق بيان سابق لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ويأتي ذلك بعد استئناف استيراد النفط العراقي للأردن بموجب اتفاق بين حكومتي البلدين في شهر مايو الماضي، يستورد الأردن بموجبه 10 آلاف برميل على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.


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