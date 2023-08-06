استئناف عبور السفن المتبقية من قافلة الجنوب بالتفريعة الشرقية لقناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس استئناف عبور السفن المتبقية من قافلة الجنوب من التفريعة الشرقية كم 51 (ترقيم قناة).

وذكرت الهيئة، فى بيان صحفى السبت، أن أعمال انتشال القاطرة الغارقة ستبدأ عقب مرور السفينة الأخيرة من قافلة الجنوب.

وكانت هيئة قناة السويس، قد أعلنت فى وقت سابق السبت أن أعمال الإنقاذ البحرى جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة والقاطرة (فهد) إحدى القاطرات التابعة للهيئة (كم 51) بمنطقة البلاح والذى أسفر عن غرق القاطرة.

وقالت الهيئة، إن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها قادمة من سنغافورة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع القاطرة (فهد) إحدى القاطرات التابعة للهيئة فى نطاق منطقة البلاح مما أدى إلى حدوث فتحات فى بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

ويبلغ طول الناقلة 230 مترا وعرضها 36 مترا بغاطس 27 قدما وحمولة 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا فى بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.