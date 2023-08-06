التعليم العالي: هناك إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة الأولى للتنسيق

مشرفوا تنسيق المرحلة الأولى بجامعة القاهرة: نستقبل الطلاب حتى الثالثة عصراً في معامل مكيفة ومعقمة لتسجيل رغباتهم

عمر فارس ومحمد عبدالناصر وحازم الخولي وعمرو بحر:

أعلن أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى أمس 19 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023-2024، مؤكدا جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

وقال المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، السيد عطا، إن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى، من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وأكد انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، عادل عبدالغفار، ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة.

ولفت عبدالغفار، إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبدالحميد حسن، مشرف بمعمل كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن المعامل تشهد إقبالاً متوسطًا من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي لتسجيل رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى للجامعات بعد حصولهم على شهادات الثانوية العامة، التي تتيح لهم الدخول إلى الموقع بواسطة الرقم السري المتواجد يسار الشهادة من الأعلى.

وأضاف حسن لـ"الشروق"، أن كل الأجهزة بالمعامل تعمل دون مشاكل، حيث تم صيانتها قبل فتح باب التسجيل بالمرحلة الأولى، موضحاً أن المشرفين يقدمون جميع الخدمات للطلاب والطالبات لتسجيل رغباتهم.

وتابع: "المعامل مكيفة ومعقمة ونستقبل الطلاب والطالبات من الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً لتسجيل رغباتهم، مؤكداً مساعدتهم في عملية الدخول إلى موقع التنسيق وطباعة استمارة الرغبات".

وواصل مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة الوادي الجديد، اليوم الأحد، استقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الكليات المختلفة، وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن مكتب التنسيق المجهز بالجامعة يواصل تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2023 - 2024، والرد على كل الاستفسارات وحل أي مشكلات طارئة، مشيرا إلى استمرار أعمال المرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف طنطاوي، أنه تم توفير سبل الراحة للطلاب، بالتنسيق وتجهيز معمل حاسب آلي بمقر المبنى الإداري للجامعة ومجهز بأجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة لتقديم خدمة متميزة مجانية للطلاب.

وأشار طنطاوي، إلى تواجد عدد من العاملين المختصين والمدربين على إدخال بيانات الطلاب بموقع التنسيق الإلكتروني وتخصيص لجنة من العاملين من الإدارة المركزية لشئون الطلاب بالجامعة، والذين لديهم خبرة من كليات الجامعة، للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور وإرشادهم فيما يخص عملية اختيار الكليات المناسبة تبعا لرغباتهم، وتم توفير معامل مكيفة حرصًا على راحة الطلاب، وعمل لوحات إرشادية لتوجيه الطلاب للدخول والخروج للوصول إلى معمل التنسيق، وكذلك تم توفير مقاعد للطلاب وأولياء أمورهم.

فيما أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى، وفقًا للحد الأدنى المعلن من خلال المعامل المخصصة التي خصصتها الجامعة، وذلك على مدار 5 أيام في الفترة ما بين 5 إلى 9 أغسطس الجاري.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى اختيار معمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الآداب بغرب النيل، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمجمع الثاني بشرق النيل، حيث يتم استقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وتخصيص نخبة من العاملين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي وأعمال التنسيق، لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للطلاب، وتخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوي الهمم وتزويدها بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم.

وأكد الدكتور جمال عبدالرحمن، نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، أنه تم تجهيز المعامل على أكمل وجه، من خلال توفير أجهزة حاسب آلي حديثة ومزودة بالإنترنت، وتوفير سبل الراحة للطلاب تنفيذاً لتعليمات الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.