التعليم العالي: دليل إرشادي وفيديوهات لشرح آلية التسجيل وكتابة رغبات التنسيق

نصح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، طلاب الشهادة الثانوية؛ بمراجعة الموقع الإليكتروني أو الصفحة الرسمية للوزارة؛ للاطلاع على الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية؛ حول كيفية التسجيل وكتابة الرغبات، معقبا: «إجراءات تسجيل التنسيق؛ أصبحت في منتهى السهولة».

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، إلى استعداد معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من الراغبين في تسجيل رغبات التنسيق من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا، وذلك حال تعذر الطالب في تسجيل الرغبات من الحاسب الشخصي بالمنزل.

وأضاف أن القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد؛ يتم طبقا لقوائم التوزيع الجغرافي؛ بهدف تقليل ظاهرة اغتراب الطلاب، موضحا: «إذا كان لدى الطالب الرغبة في دخول كلية الطب يجب عليه اختيار أقرب جامعة لإدارته التعليمية، ثم ينتقل إلى التوزيع الجغرافي (ب) والذي يضم كليات الطب المتاحة بمحافظات الجوار، ثم المنطقة (ج) يستطيع كتابة جميع الكليات على مستوى الجمهورية».

وشدد على ضرورة التدقيق والتعامل بجدية مع كتابة الرغبات، موضحا أن قواعد القبول والترشح بالكليات تتم بناء على آلية المنافسة بين الطلاب وفقا لمجموع الدرجات، معقبا: «لازم يتعامل مع الرغبة 75؛ كما يتعامل مع الرغبة رقم واحد».