كشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق، والصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ، عن الخطوة القادمة لمدير الكرة السابق بالنادي الأهلي.
وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية: "سيد عبد الحفيظ يرغب في تغيير نشاط عمله في الفترة المقبلة".
وتابع: "غير صحيح أن سيد عبد الحفيظ تلقى عروض من أندية خارجية للعمل كمدير كرة بعد الرحيل عن النادي الأهلي".
وأضاف: "في الأغلب بنسبة 95% سيتوجه سيد عبد الحفيظ للعمل في المجال الإعلامي مرة أخرى، يملك عدد من العروض المميزة وسيكون اتجاهه القادم العودة للإعلام من جديد".
واختتم فوزي: "لا أعتقد ان سيد عبد الحفيظ يملك عرض حالي من قناة النادي الأهلي، وقد تكون عروض مادية سبب أمام سيد عبد الحفيظ لتفضيل جهات إعلامية أخرى عن قناة النادي".