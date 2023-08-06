رئيسان سابقان للاستخبارات الخارجية بألمانيا يدعوان لمزيد من الصلاحيات لها

أعلن رئيسان سابقان لجهاز الاستخبارات الخارجية بألمانيا (بي إن دي)، أنهما يريان أن أجهزة الاستخبارات الألمانية مقيدة للغاية من جانب الأوساط السياسية.

وكتبا أوجوست هانينج وجرهارد شيندلر في مقال بصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن أجهزة الاستخبارات كانت تعاني من سيطرة مفرطة.

وتابعا: "يجب ألا يستمر انحدار أجهزة الاستخبارات لكلب حراسة بلا أسنان وبقناع فم وسلسلة حديدية".

ودعا الاثنان، لتغيير الهيكل الأمني بأكمله في ألمانيا، وأكدا أنه يجب وضع كل شيء في حالة فحص.

وأضافا أنه نظرا للاتساع المستمر للمسافة بين السياق اليومي لهذه الهيئات والتطور التقني، فإن هناك حاجة لجهاز استخبارات تقني جديد على غرار النماذج الناجحة لوكالة الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية ومكتب الاتصالات الحكومية في بريطانيا.

وشددا على ضرورة أن تصير أجهزة الاستخبارات الألمانية شريكا على قدم المساواة مع أجهزة غربية أخرى.

ودعا المسئولان السابقان إلى نقل تبعية وكالة الاستخبارات الخارجية من ديوان المستشارية إلى وزارة الدفاع، وأوضحا أنه يمكن توقع أغلب المزايا هناك، وطالبا بأسس قانونية جديدة لأجل الاستطلاع اللاسلكي والدعم السياسي من أجل تجنيد مصادر بشرية.

وأكدا ضرورة ألا تشوه الأوساط السياسية والمحاكم سمعة الاستخبارات "بوصفها تهديدا لحقوق المواطنين الألمان".