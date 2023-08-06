الرئيس الإيراني: مستعدون لمشاركة قدرات إيران مع الدول الصديقة

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده على استعداد لمشاركة قدراتها مع الدول الصديقة مثل سريلانكا، مشيرا إلى "التقدم الملحوظ الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات على الرغم من إجراءات الحظر القاسية".

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإيراني، اليوم الأحد، لوزير خارجية سريلانكا، علي صبري، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأوضح رئيسي في هذا اللقاء أن "العلاقات بين إيران وسريلانكا كانت منذ انتصار الثورة الإسلامية، دوما بناءة ومتنامية"، معتبرا القدرات المختلفة في البلدين بمثابة "أرضية مناسبة يمكنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى مستويات أعلى".

وشدد على ضرورة زيادة نشاط اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وسريلانكا، وقال: "إن دول العالم المختلفة بما في ذلك سريلانكا لديها إمكانيات كبيرة للتطور وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى نمو وازدهار هذه الدول لولا التدخلات الاستعمارية والمطامع الأجنبية".

من جانبه أشار وزير خارجية سريلانكا، علي صبري، في هذا اللقاء أنه خلال هذه الزيارة شاهد "التقدم الكبير" الذي حققته إيران، بما في ذلك في مجالات العلوم والتكنولوجيا على الرغم من الحظر، وفقا لوكالة فارس.

وتطرق وزير خارجية سريلانكا إلى الأنشطة البناءة للشركات الإيرانية في بلاده، مؤكدا اهتمام حكومته بتوسيع التعاون مع إيران في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والطبية.