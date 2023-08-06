مقتل ثمانية إثر انقلاب قارب يقل متنزهين في بنجلاديش

قتل مالا يقل عن ثمانية أشخاص في وسط بنجلاديش إثر إنقلاب قارب يقل متنزهين في أحد الأنهار بعد إصطدامه بسفينة محملة برمال، وفقا لما قالته الشرطة ورجال الإنقاذ يوم السبت.

وانتشل السكان المحليون وعمال الإنقاذ من خدمة الإطفاء والدفاع المدني جثث ستة أطفال وامرأتين بعد غرق القارب الذي يعمل بمحرك في قناة جوراجانج في منطقة مونشيجاني، بحسب ما ذكره أسلم خان، رئيس شرطة المنطقة.

وقال ، اعتمادا على روايات الناجين، إن القارب غرق بعد أن صدمته سفينة الشحن في المساء عندما كان المتنزهون في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد رحلة ليوم واحد إلى نهر بادما.

وأضاف أنه تم إنقاذ ما إجماليه 34 راكبا.

ويقع موقع الحادث على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب العاصمة دكا.

وصادرت الشرطة سفينة الشحن لكن قبطانها تمكن من الفرار من مكان الواقعة بعد الحادث.

وصرح كايش أحمد مسؤول الإطفاء والدفاع المدني للصحفيين بأن الغواصين بدأوا عملية بحث عن خمسة ركاب على الأقل يعتقد أنهم ما زالوا في عداد المفقودين، وفقا لروايات الناجين.

وقال إن الغواصين كانوا يحاولون أيضا تحديد مكان القارب الغارق. وأضاف أن عملية البحث ستستمر خلال الليل.

وفتحت إدارة المنطقة تحقيقا في الحادث.

وقال أبو ظفر ريبون وهو مسؤول في المنطقة إنه طلب من لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء تحديد سبب الحادث وتقديم تقرير في هذا الشأن في غضون ثلاثة أيام.

وتتكرر الوفيات الناجمة عن غرق القوارب في بنجلاديش بسبب التراخي في تنفيذ اللوائح وسوء إدارة خدمات النقل عبر النهر.