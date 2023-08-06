كندا تعلق المساعدات التنموية المباشرة إلى حكومة النيجر

أعلنت كندا، أنها ستعلق المساعدات التنموية إلى حكومة النيجر، في أعقاب الانقلاب الذي وقع في الدولة الأفريقية الشهر الماضي.

وسيشمل التعليق الدعم الكندي المباشر للميزانية لحكومة النيجر، حسب بيان، صدر اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ومنذ أكتوبر 2020، كان لدى كندا برنامج تعاون تنموي ثنائي مع النيجر، والذي تم بموجبه صرف 71ر2 مليون دولار في (2021-2022).

وأضاف البيان، أنه ستستمر المساعدات في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والمساواة بين الجنسين، المقدمة إلى أكثر السكان فقرا وأكثرهم ضعفا.

يذكر أنه في أعقاب تهديدات باستخدام القوة العسكرية من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس)، شكل المجلس العسكري في النيجر قيادة جديدة للقوات المسلحة.

وقال متحدث باسم الحكام العسكريين في البلاد، على شاشة التلفزيون مساء أمس الأول الجمعة، إن الجنرال موسى سالو بارمو، الذي اضطلع بدور حاسم في تنفيذ الانقلاب في 26 يوليو الماضي، سيتولى منصب رئيس الأركان.

وفي السابق، كان بارمو يقود القوات الخاصة في البلاد.

يذكر أنه بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم، من قبل رجال شرطة الحرس الرئاسي، طالبت إيكواس بإطلاق سراحه يوم الأحد من الأسبوع الماضي.