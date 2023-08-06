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مدافع إنتر ميلان يرفض محاولات التخلص منه

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 12:11 ص | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 12:11 ص

رفض أحد لاعبي إنتر ميلان، مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل الانتقال لصفوف نادي فولفسبورج الألماني. 

وذكرت تقارير عديدة إن إدارة إنتر تسعى لبيع الظهير الأيسر، الألماني روبن جوسينس، من أجل توفير الأموال من وراء رحيله، بسبب فشله في إثبات قدراته مع الفريق.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" الألمانية، فإن جوسينس قال "لا" لعرض فولفسبورج، حيث يريد المدافع البقاء في إنتر.

وأوضحت: "بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر، يريد بيع جوسينس لتوفير السيولة المالية، إلا أن المدافع الألماني غير مقتنع بالرحيل إلى ألمانيا، ليقترب من البقاء في إنتر بالموسم الجديد".

يشار إلى أن جوسينس شارك في 49 مباراة بجميع المسابقات مع إنتر خلال الموسم الماضي، إلا أنه كان بديلا لفيديريكو ديماركو بتشكيل المدرب سيموني إنزاجي.


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