توقع الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، استمرار ارتفاعات درجات الحرارة خلال أغسطس الجاري، موضحا أن أجواء الطقس؛ لن تختلف عن يوليو الماضي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء »DMC المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء: «لا أريد بأن أقول أغسطس سيكون أسوء من يوليو؛ ولكن ستظل الحرارة مرتفعة، الفارق سيكون في ارتفاع نسبة الرطوبة»، مشيرا إلى تسجيل يوليو الماضي أعلى معدل حرارة على كوكب الأرض منذ 500 سنة.

وأشار إلى رصد الصور الرادارية تغير الظروف الجوية من منطقة إلى أخرى في غضون ساعات قليلة؛ وذلك نتيجة التغيرات المناخية المتواترة، موضحا أن ارتفاع الحرارة بمقياس درجة مئوية؛ من شأنه أن يزيد من كمية البخار في الهواء بنسبة 7 %.

ولفت إلى تسبب ارتفاعات درجات الحرارة في زيادة معدل الوفيات، مشيرا تعرض حوالي 200 ألف شخص للوفاة في القارة الأوروبية خلال الأعوام الماضية، معقبا: «التغيرات المناخية زادت حدتها وأصبحت غير معروفة، من الوارد أن نشعر بالحرارة خلال فصل الشتاء، أو نرى سيولا في الصيف كما حدث ف السعودية مؤخرا».

وأشار إلى تغير البيانات المناخية لمحطات الأرصاد؛ نتيجة تسارع التغيرات المناخية، قائلا: «النهاردة عندما استمع إلى نشرة الأرصاد الجوية؛ لن أستطيع أن أقول إنها خطأ 100 % ولكن أقدر أقول من 70 إلى 80 % خطأ، أو التوقع سليم؛ ولكن هناك تغيرات تحدث خلال ساعات بسيطة تغير كل شيء».

