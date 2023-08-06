رحيل جون جوسلينج عازف الكيبورد السابق لفريق ذا كينكس عن عمر 75 عاما

رحل عن عالمنا أمس جون جوسلينج، عازف «الكيبورد» السابق لفريق «ذا كينكس»، وذلك عن عمر 75 عاما.

وأعلنت الفرقة الخبر في بيان عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: «نشعر بحزن عميق لخبر وفاة جون جوسلينج.. نرسل تعازينا إلى زوجة جون وعائلته».

وساند راي ديفيز، المغني الرئيسي لـ«ذا كينكس»، أسرة زميله السابق في الفرقة قائلا: «تعازي زوجته تيريزا وعائلته.. أرقد بسلام عزيزي جون».

وعبر عازف الجيتار الرئيسي ديف ديفيز، عن حزنه لفراق زميله السابق، قائلا: «لقد استاءت بشدة من وفاة جون جوسلينج ... لقد كان صديقا ومساهما مهما في موسيقى كينكس خلال الفترة التي قضاها معنا.. خالص تعازيه لزوجته وعائلته.. سأحمل له عاطفة عميقة وحبا في قلبي دائما، كما أكده أنه كان رجلا عظيما وموسيقاه رائعة.

ونعى عازف الدرامز ميك أفوري، جون جوسلينج، قائلا: «فقدنا صديقا وزميلا عزيزا، لقد كان موسيقيا رائعا وكان يتمتع بروح الدعابة العالية، مما جعله عضوا مشهورا في الفرقة.. ترك لنا العديد من الذكريات السعيدة.. حفظه الله».

ولد جون جوسلينج في 6 فبراير عام 1948، في المملكة المتحدة، واحترف العزف على «الكيبورد» منذ صغره، وفي عام 1970 أنضم إلى فرقة «ذا كينكس»، وكان ظهوره الأول بأغنية «لولا» التي سيطرت على أسواق الموسيقى في هذه الفترة بأوروبا وأمريكا، ونالت شهرة واسعة، جعلت الفريق يسافر في العديد من الجولات الغنائية بمختلف دول العالم.

واستمر جون جوسلينج مع فرقة «ذا كينكس» لمدة 8 سنوات قدم خلالها معهم 10 ألبومات، قبل أن يغادر الفريق ويستحوذ على مكانه جوردون إدواردز، ومن بعده إيان جيبونز.

وفي عام 1994 عاد جون جوسلينج ليؤسس فريق «ذا كاست أوف كينكس»، والذي ضم أعضاء فريق «ذا كينكس» القدامى، جيم رودفورد، وجون دالتون، وميك افوري، وديف كلارك، واستمر معهم حتى تقاعده في عام 2008.