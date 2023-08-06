قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء تحدثوا فى تفضيل الأبناء فى الميراث، لافتا إلى أن بعض الفقهاء أجازوا التفضيل ما دام يوجد مبرر شرعي.



وأضاف خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «المبرر الشرعي يعنى واحد عنده أولاد كبار فى أولاد صغار، لم يرتب لهم حياتهم، وأمامهم مشوار طويل، هنا قال العلماء لا مانع من التفضيل بما يساوى ما انفق على الكبار».



وتابع: «لو شخص عنده بنتين من سيدة أخرى، وهو كبير وأبنائهم كلهم كبار تزوجوا وتعلموا وأمن لهم معيشتهم، لكن البنتين لم يأمن لهم مستقبلهم يجوز هنا أن يفضل فى الميراث لأنهم صغار».



