حزب التجمع: القائمة النسبية الأكثر كفاءة لتمثيل جميع الفئات بالانتخابات

قال عبد الناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، إن الحوار الوطني كان به ميزة في كونه فرصة لمتخذي القرار، لوضع عدة بدائل للنظام الانتخابي أمامهم، للوصول إلى ممثلين عن الشعب للتعبير عن مشاكلهم وهمومهم.

وأوضح خلال حوار ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، اليوم السبت، أن الحوار الوطني بدأ بوجهة نظر واحدة ترى أن النظام الانتخابي القائم هو الأنسب، إلى أن تطورت النقاشات إلى اقتراح نظام القوائم المغلقة، والقوائم النسبية، مؤكدا أن هذا التطور كان مهما للغاية.

ولفت إلى أن حزب التجمع يرى نظام القائمة النسبية هو الأنسب والأكثر كفاءة؛ لتمثيل جميع الفئات في مجلس النواب، بينما نظام القائمة المطلقة يعتمد على العشائرية والمال السياسي، ولا يمثل جميع الفئات في البرلمان.

وأشار إلى أن الانتخابات إذا لم تكن لديها آلية للتعبير عن مختلف طوائف المجتمع، ستصبح تعبر عن صوت واحد، منوها أن هناك محددا دستوريا مهم جدا في النظام الانتخابي، يتمثل في 6 فئات في البرلمان من ضمنهم فئة لابد من أن تمثل بحد أدنى 25 %.

وشدد على أن أي نظام انتخابي لا يستطيع الوفاء بهذه النسب يكون غير دستوري، كذلك لابد أن يتوفر بالنظام الانتخابي السهولة واليسر التي تُمكن الناخب من الإدلاء بصوته.