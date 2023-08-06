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السيطرة على حريق اندلع في مستشفى خاص بسوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 5:51 ص | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 5:51 ص

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم السبت، على حريق اندلع في مستشفى خاص، دائرة قسم شرطة أول سوهاج، ونفت إدارة المستشفى الشبهة الجنائية في الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق في مستشفى خاص دائرة قسم شرطة أول سوهاج، وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء.

انتقل إلى مكان البلاغ قوات الحماية المدنية ومأمور وضباط القسم، وتبين من التحريات التي أشرف عليها المقدم إسلام عجاج، مفتش مباحث قسم شرطة أول وثان سوهاج اندلاع حريق أعلى سطح المستشفى المشار إليه؛ بسبب ماس كهربائي من سخانات الطاقة الشمسية المتواجدة بالمكان.

لم ينتج عن الحريق أي خسائر أو إصابات بشرية بين المرضى أو الفريق الطبي ومساعديهم، وتمثلت التلفيات في تلف وحدات خلايا الطاقة الشمسية المتواجدة أعلى سطح المكان، ونفت إدارة المستشفى وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأيدت ما توصلت إليه التحريات.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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