على مساحة شاسعة وفي قلب العاصمة الصينية بكين، يقع متحف الحزب الشيوعي الصيني، الذي يمثل موقعا مخصصا للمعارض الدائمة والشاملة لتاريخ الحزب الشيوعي الصيني.

يقول مسئول متحف الحزب الشيوعي الصيني، خلال زيارة "الشروق" للمتحف، إن اللجنة المركزية للحزب قررت بناء متحف لتاريخ الحزب في أواخر عام 2017، وتم افتتاحه في يونيو 2012، وافتتح لأول مرة أمام الجمهور في يوليو من العام ذاته، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وتابع، لـ"الشروق"، أن المتحف يتكون من أربعة أقسام، يتم من خلاله عرض أكثر من 2600 صورة وأكثر من 4500 قطعة من المعروضات، لعرض معجزة الذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني بطريقة شاملة.

وخلال الجولة بين الـ4 أقسام، تجد المتحف يتحدث عن فترة تأسس الحزب الشيوعي الصيني مرورا بالنضال والحروب والتحديات وأيضا مراحل كفاح جيش التحرير الصيني، مع عرض مقتنيات تاريخية لهذه المرحلة.

وفي الأقسام التالية يعرض المتحف فيلم ثلاثي الأبعاد بعنوان "الصين الجميلة"، يشعر المشاهد فيه وكأنه يجول كل المدن الصينية ليشاهد مراحل النهضة والتطور، أما الفيلم الأخر فهو يركز على مشاريع الصين من الوصول للفضاء وأعماق البحار.

وفي القسم الرابع يعرض المتحف، الذي يقع في ناحية تشاويانج في بكين، إنجازات الرئيس الصيني شي جين بينج ويعرض السيارة التي ركبها في أحد العروض العسكرية ولقاءاته مع أفراد الشعب الصيني، نهاية بمبادرة الحزام والطريق.