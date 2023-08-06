مدير شبكة جلوبال تايمز: صحيفة الشعب الصينية تحظى بعلاقات قوية مع الصحف والمواقع المصرية

قال المدير العام لشبكة "جلوبال تايمز"، التابعة لصحيفة الشعب اليومية الحكومية، تشاو تشانج بياو، إن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورا كبيرا فى مختلف المجالات فى ظل قيادة الرئيسين عبدالفتاح السيسى وشى جين بينج، مشيرا إلى أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات طيبة في مجالات عديدة كالتجارة والسياسة والثقافة وغيرها.

وأشاد بياو، خلال لقاءه مع وفد من الصحفيين المصريين ومسئولين من الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بدور الإعلام والصحافة فى دفع التعاون بين مصر والصين، مؤكدا أن الوفد المصري هذه المرة يعد أكبر وفد يمثل وسائل الإعلام والصحافة فى مصر.

وأوضح المدير العام لشبكة "جلوبال تايمز" أن صحيفة الشعب اليومية الصينية تحظى بعلاقات قوية مع الصحف والمواقع المصرية، لافتا إلى أنه يسعى لتعزيز التعاون والعلاقات المشتركة في المستقبل، خاصة وأن مصر تعد من أقوى دول الشرق الأوسط والعالم العربي في مجال الإعلام.

وأشار بياو إلى أن موقع "جلوبال تايمز" وهو يتبع صحيفة الشعب اليومية الحكومية، تم إطلاقه في 2007 لمخاطبة العالم، حيث يغطي الموقع الكثير من الأخبار المحلية والعالمية، ويتم إصداره ب5 لغات، حتى أصبح قراء الموقع والصحيفة يتجاوز 300 مليون شخص على مستوى العالم.



ولفت المدير العام لجلوبال تايمز إلى أن الموقع الإلكتروني أصبح يعد من بين أكثر المواقع التي يتم الاستشهاد بها من قبل وسائل الإعلام العالمية الأخرى.

ومع ذلك، لفت بياو إلى تأثير الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها العالم على الصحف الورقية، مؤكدا أن سياسة الشبكة قد تغيرت حيث تسعى في الوقت الحالي إلى تعزيز التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة تلك التحديات.

وبمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق مبادرة الحزام والطريق، أعلن بياو عن تنظيم شبكة "جلوبال تايمز" مع عدة مؤسسات صينية مثل الجمعية الصينية للدبلوماسية العامة، مسابقة للفيديوهات المتعلقة بتأثير المبادرة وأهميتها، لتقوية التعاون بين الصين والدول المرتبطة بالمبادرة ومنها مصر، موضحا أن المشاركة بالمسابقة مفتوحة أمام الجميع.

وأشار المدير العام لشبكة "جلوبال تايمز" إلى تنظيم الشبكة لمؤتمر دولي لرؤساء الغرف التجارية في نوفمبر القادم، ستكون مصر من الدول المدعوة للمشاركة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للدبلوماسية الصينية.

من جانبه، قال عبد المعطي أبو زيد، مستشار الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن الإعلام له دور كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصين، مؤكدا على أهمية اللقاءات المتبادلة بين وسائل الإعلام في مصر والصين.

وأكد أبو زيد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الصحفية والإعلامية في البلدين في دعم العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن الصحف والمواقع المصرية تقود الرأي العام في العالم العربي، الذي يضم 500 مليون نسمة، نظرا لأهميتها وتأثيرها الكبير.