استمرار ترشيد استهلاك الكهرباء في مراكز شباب وأندية مغاغة

تابع سامي وجيه مدير إدارة شباب مغاغة تفعيل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، في كل من مراكز شباب (مغاغة، ملاطية، طمبدى، دهمرو، القبلية).

كما تابع تركيب لمبات ليد في كافة المنشآت الرياضية وعدم استخدام الكاتل ومتابعة إنارة للملاعب، كما تم التنيه أيضا على تخفيف الإضاءة الخارجية للمبانى وغلق التيار الكهربائي فى أوقات عدم ممارسة النشاط من صالات الأنشطة والحد من استخدام التكييفات، ومتابعة إضاءة الملاعب والمكاتب، وطفايات الحريق ووسائل الأمن والسلامة وتوصيلات الكهرباء والالتزام بمواعيد عمل مراكز الشباب والأندية.



ذلك من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على متابعة تنفيذ خطط ترشيد الكهرباء مع الإلتزام بتنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل طبقا للخطة الموضوعة وتوجيهات رئاسة الوزراء فى ذلك الشأن.