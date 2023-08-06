توجه الدكتور خالد أبو شادي، وكيل زراعة الغربية، اليوم الأحد، إلى قرية البنوان التابعة لمركز المحلة الكبرى، برفقة المهندس عبد المنعم سفينة مدير عام ري الغربية.

ويأتي ذلك لفحص شكوى مزارعي قرية البنوان المتضررين من عدم وصول مياه الري بمسقة أحمد باشا رشيد؛ لذا انتقل وكيل الزراعة والمرافقين له للمكان لمعاينته، والوقوف على أسباب المشكلة.

وتبين من المعاينة عدم وجود مياه ري في المسقة، لكن الحالة العامة للمحاصيل المنزرعة من "ذرة، وقطن وأرز" جيدة، باستثناء مساحة 3 أفدنة منزرعة أرز متأثرة تأثيرًا شديدًا نتيجة نقص مياه الري بالمسقة، وكذا زيادة نسبة الأملاح بالتربة كونها ملاصقة للكتلة السكنية بقرية البنوان.

ووجه وكيل الزراعة، بضرورة زيادة عدد ساعات تشغيل محطة البنوان على مصرف سماتاي لتغذية الزمام، فضلًا عن تطهير مسقة أنوار الخاصة، والتي تربط بين ترعة البنوان وأحمد باشا؛ لتحسين حالة الري في الترعة.

كما شدد على تبكير دور العاملة المقرر فتحه يوم 8 أغسطس الجاري، وإمكانية الإدارة العامة لري الغربية لتدبير وحدة ري نقالي تضيف 0.25 متر مكعب\ ثانية؛ لتغذية الزمام من مصرف نشيل مع توفير الوقود اللازم بمعرفة الإدارة.

ونوه بأنه يتم التشغيل والحراسة والصيانة بمعرفة المنتفعين بالحوض بالتنسيق مع رابطة مستخدمي المياه بحر نمرة.

كما وجه إدارة صرف شرق كفر الشيخ بعمل الصيانة المطلوبة بشبكة الصرف المغطى بالحوض موضوع الشكوى داير الناحية رابع زمام جمعية البنوان.

وشدد أبو شادي على متابعة جهاز الإرشاد الزراعي بالإدارة الزراعية بالمحلة الكبرى، للحالة العامة لمحصول الأرز محل الشكوى، وتنفيذ التوصيات الفنية المطلوبة للنهوض بإنتاجية قطعة الأرض محل الشكوى.