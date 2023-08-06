أيمن محسب: القائمة المطلقة النظام الانتخابي الأفضل لتمثيل الأحزاب الصغيرة بالبرلمان

أثنى النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على فكرة إقامة الحوار الوطني، مؤكدًا أنه لولاه ما حدث التطور القائم بين القوى السياسية المختلفة، في ملفات عدة من أبرزها النظام الانتخابي.

وأوضح خلال لقاء له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن النظام الانتخابي الأمثل هو القائمة المطلقة وفقًا لرؤية حزب الوفد؛ لافتًا إلى أنها البديل الآمن وضمانة لتمثيل الأحزاب الصغيرة في البرلمان عن طريق الائتلافات، بينما القائمة النسبية من الصعب أن الأحزاب الصغيرة أصحاب الفكر الوليد الحديث، يكون لها وجود في البرلمان حتى بكرسي واحد أو اثنين بالبرلمان.

وأشار إلى أن كل حزب بالقائمة المطلقة المغلقة يقدم أفضل ما لديه من كوادر، وهذه المسألة من الممكن أن تكون موجودة في القائمة النسبية، لأن المال السياسي يدخل فيها بشكل أقوى، مشددًا أن الأحزاب ستجد لها أكثر من مكان في حال دخولها في ائتلاف كبير، حسب نسبة وجودها في الشارع.

ولفت إلى أن الاستحقاقات التي أقرها الدستور في عام 2014، أعطت مكتسبات كثيرة وتمثيل كبير للشباب والمرأة وذوي الإعاقة، مؤكدًا أن هذه الفئات لم تكن ممثلة في البرلمان بهذا العدد خلال السنوات الماضية وهذا الأمر يعد إنجازًا كبيرًا.