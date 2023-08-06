سيتي يرفض عرض برشلونة الأخير لضم سيلفا

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رفض مانشستر سيتي الانجليزي العرض الأخير المقدم من قبل برشلونة الإسباني، وذلك بهدف الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا خلال هذا الميركاتو.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى برشلونة قد قدم عرضًا أخيرًا لمانشستر سيتي من أجل الحصول على خدمات برناردو سيلفا هل سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي.

ووفقًا لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن نادي مانشستر سيتي الانجليزي قد رفض عرض برشلونة في الساعات الماضية والذي يتضمن إعارة مع خيار بقيمة 60 مليون يورو.

من جانبه يرغب مانشستر سيتي الانجليزي في تجديد عقد برناردو سيلفا، حيث يري بيب غوارديولا أنه واحد من العناصر الأساسية في الفريق.

يذكر أن برناردو سيلفا يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي الانجليزي سينتهي مع نهاية صيف عام 2025.