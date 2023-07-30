الصين تعزز المساعدات للمناطق التي ضربتها الأمطار

عززت الصين من مساعدتها للمناطق التي ضربتها العواصف، حيث سوف تقوم بتوزيع 350 مليون يوان إضافية (8ر48 مليون دولار) لدعم جهود الانقاذ ومكافحة الفيضانات، وذلك في ظل استمرار هطول الأمطار على مناطق في البلاد، مما أدى لمقتل ستة أشخاص في شمال شرق البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة التمويل ووزارة إدارة الطوارئ قامتا بتوزيع الأموال على مناطق تتضمن بكين وتيانجين وهويبي ومناطق أخرى.

ويذكر أن ستة أشخاص قتلوا فيما لا يزال أربعة آخرون في عداد المفقودين بعدما ضربت أمطار غزيرة مدينة شولان في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، وفقا لما قالته السلطات المحلية ليل السبت.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه تم إجلاء ما مجموعه 18 ألفا و 916 شخصا، كما تم إنشاء 21 مرفقا مؤقتا لإعادة التوطين. كما أعادت قوات الإنقاذ تشغيل 85 من مرافق الكهرباء و 26 من مرافق الاتصالات.

وتواصل سقوط الأمطار على مدينة شولان منذ ليل الثلاثاء الماضي. وحتى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، بلغ متوسط منسوب هطول الأمطار 111.7 ملم.