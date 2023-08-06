الحرف اليدوية: نتلقى دعمًا من الدولة ببرنامج الصادرات بنسبة 80%

قال ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن قطاع الحرف هو شريان الاقتصاد المصري لتنمية حقيقية على أرض الواقع، ونظرة القيادة السياسية في الاهتمام والدعم المباشر لقطاع الحرف كانت في محلها.

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، يدعم قطاع الحرف اليدوية بشكل مباشر، عن طريق إقامة عدد من المعارض على مدار العام، ويتم افتتاحها بحضوره، مؤكدًا أن هذا الأمر يزيد الوعي والإقبال والاهتمام لدى العميل المحلي قبل الأجنبي.

ولفت إلى أن المعارض المحلية مثل معرض «تراثنا» و«ديارنا»، تفتح فرص التسويق بشكل مباشر للحرفيين والعميل المحلي، منوهًا أن الدولة تدعم قطاع الصناعات الحرفية في المشاركة بعدد من المعارض الدولية، من خلال برنامج دعم الصادرات بنسبة 80%، أي أن المشارك لا يتحمل سوى نسبة 20%.

وأشار إلى أن دعم الدولة يساهم في انتعاش القطاع ويُمكنه من خوض المنافسة العالمية، هذا إلى جانب توفير فرص عمل بشكل مباشر للشباب لا تقل عن 1.5 مليون فرصة عمل، والتي يمكن توفيرها في فترة زمنية بحد أقصى عام لعامين مستقبلًا، موجهًا بضرورة زيادة الاهتمام بتوفير تصميمات وخطة تسويقية مباشرة داخلية وخارجية للقطاع.