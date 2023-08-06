الدكتور سامح حسين قائما بأعمال مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق

اصدر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، القرارا رقم 373 لسنة 2023، بتكليف الدكتور سامح حسين عبدالحميد، زميل تعليمي جهاز هضمي وكبد بمستشفى الأحرار التعليمي، للقيام بأعمال مدير عام مستشفى الأحرار التعليمي لمدة 3 أشهر اعتبارا من 6/8/2023، أو لحين الانتهاء من اجراءات الاعلان أيهما أقرب.

جاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1002، لسنة 1975، بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وعلى القرار رقم 460 لسنة 2017، بشان إعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 422 لسنة 2021.

وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه ويلغى اي قرار يخالف ذلك.