الهند: توقف العديد من القطارات في منطقة بربوم

قال مسئولون هنود، إن خدمات القطارات توقفت بسبب قيام ساكن محليين بإغلاق مسارات السكك الحديدية في محطة موراري بمنطقة بربوم في ولاية البغال الغربية اليوم الأحد.

وأوضح المسئولون أن إغلاق مسارات السكك الحديدية أعاق خدمات القطارات على خط ساهيبجانج التابع لشركة "ايسترن رايلواي"، مما تسبب في تعطل العديد من قطارات المسافات الطويلة، ومن بينها قطار هاورا - نيو جالبايجوري فاندي بهارت السريع، وفقا لوكالة أنباء "برس تراست أوف انديا".

وطالب السكان المحليون خلال احتجاجاتهم بوقف سير القطارات السريعة في محطة موراري.