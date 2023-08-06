رئيس جامعة طنطا يهنئ مدير أمن الغربية الجديد بتولي مهام منصبه

توجه الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، إلى مقر مديرية أمن الغربية، لتقديم التهنئة إلى اللواء خالد مختار عبد السلام؛ لصدور قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتعيينه مديراً لأمن الغربية، خلفًا للواء محمد عمار، والذي تم تعيينه مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح والتقدم في منصبه الجديد.

وأشاد رئيس الجامعة، خلال اللقاء بالدور الذي تجريه الشرطة المصرية في حفظ أمن واستقرار الوطن، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

من ناحيته أعرب مدير أمن الغربية الجديد، عن تقديره وشكره لرئيس الجامعة على هذه اللفتة الطبية على تهنئته بتولي مهام المسئولية الجديدة، والتي تعكس حرص الجامعة على مد أواصر التعاون ودعم جهود الشرطة بالمحافظة.