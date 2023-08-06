لاعب يد الزمالك يستغيث باللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة لإنقاذ النادي

وجه محمد رمضان هتلر، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك المعتزل مؤخرا، على توجيه رسالة استغاثة إلى اللجنة الأولمبية المصريةووزارة الرياضة لإنقاذ فريق كرة اليد من الأزمات التي تحاصره.

وكتب محمد رمضان هتلر رسالة استغاثة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي جاءت كالتالي:

أنا مش قادر أسكت على اللي بيحصل فى النادى اللي بحبه وبعشقه واتمنيت العب فيه وكان ليا الشرف انى امثله وارفع رايته فوق وعلى منصاتالتتويج.

اللي بيحصل فيه كتير وكتير جدا فرقة الكوماندوز عندها بطولة عربية لغاية وقتنا هذا مش عارفين هيطلعو ولا لا، عقود مش معتمدة تقريبا الفرقةكلها ما اتسجلتش، وكل فرق النادي على هذا النحو.

الناس اللي مسئولة عن الرياضة ساكتين ليه مقيدين الأيدى ليه بدون مبرر رموز النادي الكبار جدا ساكتين ليه على حال النادى الناس كلها لازم تتحرك الناس، اللي بتحب النادى من قلبها لازم تتحرك النادى بقا دولة طالعة من حرب وكله بيتفرج عليه مستنى ينتهى مثلا.

أنا بناشد اللجنة الأولمبية ووزير الرياضة والاتحادات الرياضية جميعا رموز النادى الكبار وكبار جدا يقدرو يغيرو الواقع بعد فضل الله عز وجلعشان مصلحة مصر نادى الزمالك قلعة رياضية كبيرة وتقريبا ٥٠ ٪ من لعيبة المنتخبات من نادى الزمالك لازم نتحرك ومن دلوقتى رجاء.

ويعتبر فريق كرة اليد بنادي الزمالك مهددا بعدم المشاركة في البطولة العربية، للأندية والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطسالجاري بالسعودية والمؤهلة لكأس العالم للأندية بسبب عدم دفع مستحقات المدير الفني الإسباني ماتيو جارالدا المدرب السابق رغم إرسال اتحاداليد خطابا للنادي يفيد بضرورة دفع المستحقات خلال أسبوعين أو منع الفريق من المشاركة في البطولات الخارجية .