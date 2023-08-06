حملة توعوية بمبادرة أنت أقوى من المخدرات في الأقصر

نفذت الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة الأقصر، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حملة توعية بعنوان "أنت أقوى من المخدرات" ومبادرة "اختيارك" وذلك في الفترة من 17 يوليو وحتى 31 يوليو لمركز إسنا ومدينة الأقصر بمديرية التربية والتعليم والتضامن والشباب والرياضة وقريتي منشأة العماري والبغدادي.

وقالت الوحدة، إن هذا من الجانب التوعوي يأتي للتعريف بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والتعريف بقانون الكشف على المخدرات رقم 73 لسنة 2021 وتعديلاته الذي يتيح فصل الموظف فصلا نهائيا عن عمله في حالة إثبات تعاطيه للمواد المخدرة بغرض التعاطي وليس للعلاج.

ونوه أعضاء صندوق مكافحة الإدمان بمجانية العلاج في المراكز التابعة للصندوق، منها مركز العزيمة بقنا ويعتبر أقرب مركز لمحافظة الأقصر للتعافي، فيما أوضح دكتور محمد شحاتة، منسق الصندوق بالأقصر الجانب السلبي الذي تلعبه المخدرات في هدم كيان الأسرة وكيفية وطرق العلاج، مؤكدا سرية العلاج.

وأكدت نجوى إبراهيم، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر، أن حملات طرق الأبواب والتوعية سواء للموظفين أو الأهالي عن طريق الجمعيات والمؤسسات وممثلي المجتمع المدني مازالت قائمة ومستمرة شهريا بشكل دوري للوصول لأكبر عدد ممكن من الأهالي والشباب.