جريكسبور يتأهل لنهائي واشنطن على حساب فريتز

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أطاح الهولندي تالون جريكسبور، المصنف 37 عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، بالأمريكي تيلور فريتز من نصف نهائي بطولة واشنطن ذات ال500 نقطة.

وتمكن جريكسبور من الإطاحة بفريتز، المرشح الأول للفوز باللقب، بنتيجة 3-6 و6-3 و6-2 في ساعة و58 دقيقة.

وفاز جريكسبور هذا العام بأول لقبين في مسيرته بتتويجه ببطولتي بون الهندية وهيرتوجنبوش الهولندية.

ويواجه جريكسبور في النهائي البريطاني دانييل إيفانز المصنف ال30 عالميا والمرشح التاسع للقب، الذي أطاح بالبلغاري جريجور ديميتروف في نصف النهائي بنتيجة 6-3 و7-6 (7-4) في ساعة و56 دقيقة.

ويطمح إيفانز في الفوز بثاني لقب بمسيرته الاحترافية.

وسبق أن تواجه جريكسبور وإيفانز في مباراتين حسمهما اللاعب البريطاني لصالحه.