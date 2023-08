يخطط الأمير البريطاني هاري، المتنازل عن ولايته، وزوجته ميجان ماركل لإنتاج فيلم على شبكة "نتفليكس"، في محاولة لترسيخ مستقبلهما الفني بهوليوود.



وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الزوجين ربما اشتريا حقوق الرواية الرومانسية "Meet Me At The Lake"، من تأليف "مارلي فورتون"، والتي يقدر الخبراء أن شراء حقوقها قد يكلف الزوجين ما يصل إلى 3 ملايين جنيه إسترليني.



وتعتبر رواية "قابلني عند البحيرة"، التي بيع منها 37 ألف نسخة في الأسبوع الأول من طرحها، قصة خيالية رومانسية تستند إلى شخصين يعيشان في قصة حب بالثلاثينيات.



وتتشابه الرواية مع حياة الأمير هاري، الذي فقد والدته الأميرة ديانا في وقت مبكر من عمره، حيث تعرض الرواية الصدمة الذي تعرض لها بطل الرواية بعد فقدانه أحد والديه في حادث سيارة عندما كان طفلا، وهي تماما نفس الطريقة التي أودت بحياة الأميرة ديانا، حيث يعتقد هاري أن القصر الملكي تخلص منها عمدا، وذلك ضمن لقاءات تليفزيونية سابقة مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري.



وتواصل الرواية تغطية موضوعات تشمل الكحول وتعاطي المخدرات، وهي الموضوعات التي تحدث عنها الأمير باستفاضة في مذكراته التي فاجأت الجميع.



ويأتي مشروع الأمير وزوجته بإنتاج فيلم عن الرواية بعدما فقد الزوجان صفقة بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني بعد سلسلة واحدة من "بودكاست" لميجان مع منصة الأغاني "سبوتيفاي".