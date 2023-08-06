ارتفاع ضحايا حوادث السير في اليابان لأول مرة منذ 10 أعوام

أظهرت بيانات الشرطة اليابانية، مؤخرا ارتفاع عدد ضحايا حوادث السير بنسبة 2.1 لتصل إلى 1182 ضحية خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، فيما تعد أول زيادة يتم تسجيلها منذ 10 أعوام خلال الفترة من يناير حتى يونيو.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن وكالة الشرطة الوطنية أرجعت الزيادة إلى تسجيل حالات وفاة أقل؛ بسبب الحوادث عندما كانت هناك قيود مفروضة على الحركة خلال جائحة كورونا، وعودة الحياة لطبيعتها عند إلغاء القيود.

وكانت اليابان، قد خفضت في مايو الماضي التصنيف القانوني لكورونا ليكون في نفس فئة الإنفلونزا الموسمية، مما يمثل اختلافا كبيرا في توجهها بعد ثلاثة أعوام من التعامل مع جائحة كورونا.

وأظهرت البيانات، أنه من بين الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا أثناء قيادة الدراجات، 12.2 كانوا يرتدون خوذ، بارتفاع بواقع 2.1 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأنه أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في عام 2007.

وارتفعت حوادث السير خلال أول 6 أشهر من العام بواقع 3956 ليصل الإجمالي إلى 146 ألفا و943 حادثا.

ووقع 1149 حادثا، لقى فيها شخص واحد على الأقل حتفه.