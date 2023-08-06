الحرس البحري التونسي ينتشل 10 جثث لمهاجرين ونحو 30 مفقودا قرب السواحل الإيطالية

قال الحرس الوطني التونسي، اليوم الأحد، إن وحدات الحرس البحري انتشلت 10 جثث خلال 48 ساعة الأخيرة بسواحل لواتة بجهة صفاقس، فيما أعلن خفر السواحل الإيطالي عن فقدان حوالي 30 مهاجرا قبالة جزيرة لامبيدوزا.

ويستخدم المهاجرون المنطلقون من صفاقس في الغالب قوارب حديدية تقليدية الصنع يوفرها مهربون مقابل آلاف الدولارات، للعبور الى الجزر الإيطالية القريبة.

وقال الحرس الوطني التونسي إنه سيجري اخضاع الجثث إلى التشريح الطبي للتعرف على هوياتها.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في وقت سابق، إنها اعترضت أكثر من 15 ألف مهاجر غير نظامي في البحر هذا العام وحتى شهر يوليو فيما انتشل الحرس البحري أكثر من 900 جثة.

وكان خفر السواحل الإيطالي أعلن أيضا عن إنقاذ 57 مهاجرا في انقلاب قاربين ليل السبت/ الأحد يُعتقد أنهما انطلقا من صفاقس.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو اليوم الأحد عبر حسابه على توتير، إن الناجين أبلغوا في شهاداتهم عن فقدان 31 فيما أفاد بيان للسلطات عن انتشال جثتين لصبي وإمراة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية الايطالية عن السلطات قولها إن 20 مهاجرا علقوا في الصخور قبالة جزيرة لامبيدوزا اثر تحطم قارب ثالث كان يقلهم.